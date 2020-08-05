موظف بميناء بيروت يفجر مفاجأة صادمة بشأن الحادث الأليم

قال موظف في ميناء بيروت، إن فريقا عاين المواد المتفجرة في الميناء قبل ستة أشهر وحذر من أنها "ستفجر بيروت" إذا لم تنقل من المرفأ.

وكانت وكالة رويترز، نقلت اليوم الأربعاء، عن مصدر مطلع، قوله إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الإهمال والتراخي في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت هي سبب الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.