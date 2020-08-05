خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2020 وطريقة التسديد عبر المصرية للاتصالات | طريقة تقدم تظلم على الفواتير المرتفعة (من هناااا)

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020 وطريقة التسديد عبر المصرية للاتصالات | طريقة تقدم تظلم على الفواتير المرتفعة (من هناااا)





الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي | لا يزال البحث مستمر من قبل المواطنين عن طريقة الاستعلام فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو الفاتورة الثالثة خلال 2020، عبر الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg، الجاري تسديدها بداية من منتصف الشهر الماضي، وكذلك خطوات تقديم التظلمات لأصحاب الفواتير المرتفعة، ونُقدم لكم متابعينا الكرام كل ما تريدون معرفته عن تسديد الفواتير الأرضية وموعد انتهاء فترة السماح قبل انقطاع الخدمة في السطور التالية فتابعونا.





الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

في منتصف يوليو الماضي بدأت شركة المصرية للاتصالات الشركة الوحيد المسئولة عن خطوط التليفونات الأرضية في مصر تحصيل فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية الثالثة سواء إلكترونيا عبر billing.te.eg أو عن طريق أحد الفروع الرسمية لها، كما أتاحت خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر الموقع الرسمي التابع لها، وفق الخطوات التالية:





- قم بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).

- قم ب كتابة كود المحافظة.

- أدخل رقم التليفون الأرضي.

- اكتب استعلم





دفع الفواتير إلكترونيا

دون الحاجة لزيارات مقرات السنترلات يمكنكم دفع الفاتورة إلكترونيا بالعديد من الطرق التي أتاحتها الشركة سواء عن طريق موقعها الرسمي بالضغط على تسديد الفواتير واتباع الخطوات المطلوبة أو عن طريق الطرق التالية:





- مصاري المتوفر في القاهرة الكبرى وضواحيها.

- فوري المتوفر في كل مكان في مصر، وفي المحلات التجارية.

- فروع we المتواجدة في محطات المترو ومختلف المناطق.

- الدفع الإلكتروني على موقع المصرية للاتصالات.





طريقة التظلمات

وفيما يخص طريقة تقديم تظلمات على فواتير الهواتف في حال ارتفاعها عن المعتاد للتأكد من قيمة الاستهلاك وعدم سرقة الخط الأرضي، يمكنهم اتباع الآتي:





- الاتصال بالخط الساخن لخدمة عملاء السنترال 155 والتواصل مع أحد فريق الدعم.





- يمكن تسجيل شكوى عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصال.





- استخراج نسخة مفصلة من قيمة فاتورة التليفون من أقرب سنترال لك، تشمل المكالمات والأرقام التي تم الاتصال بها.





تفعيل محفظة وي باي

كما تتيح شركة "وي" خدمة الاشتراك في المحفظة المالية "WE PAY" إلكترونيا عن طريق الخطوات التالية:





- افتح صفحة الخدمة من موقع المصرية للاتصالات.

- أدخل بياناتك الشخصية "رقم المحمول وبطاقة الرقم القومي".

- أدخل كود التأكيد المرسل على رقم الهاتف.



