ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:06 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات  باستثناء مؤشر السوق الرئيسي، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحاً 7.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5012.18 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحاً 18.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5490.97 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% خاسراً 14.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4066.20 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.06% رابحاً 2.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4053.49 نقطة  ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 101.3 مليون سهم بقيمة 25.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5713 صفقة.


 وصعدت 5 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.08%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 4.66%، ثم قطاغ التأمين بنسبة 1.79%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.71%،  ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.42%.
 

وجاء سهم الشركة الخليجية للاستثمار البترولي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.33%، يليه سهم شركة المباني بنسبة 4.25%، ثم سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 4.03%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 19.31% ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 14.19%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 13.67%.
 

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