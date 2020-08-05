بسبب مجموعها.. طالبة تحاول الانتحار بقطع شريان يديها في الغردقة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:57 م
إسعاف
إسعاف
محمد طه
شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، محاولة طالبة بالقسم العلمي للثانوية العامة الانتحار حزنا على النتيجة باستخدام قطع شريان يدها وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا من مستشفى الغردقة العام باستقبال طالبة من طلاب الثانوية العامة، حاولت قطع الفتاة شريان اليد وتم عمل الإسعافات اللازمة لهما، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات.

وأكد الدكتور جمال مغربي، مدير مستشفى الغردقة العام، أن المستشفى تلقى طالبة من مدينة الغردقة، في حالة محاولة للانتحار من خلال قطع شريان يديها، موضحًا أنها لم تتمكن من ذلك وتم إسعاف الطالبة وخروجها فى نفس الوقت من المستشفى، عقب تحرير محضر بالواقعة.

وأضاف مدير مستشفى الغردقة العام، فى تصريح خاص ل"لفجر"، أن القطع لم يصل إلى الشريان وتم إسعاف الطالبة وخروجها من المستشفى.

تعافي 1503 مصابين من فيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

الإجراءات والمقرات.. "التعليم" تعلن تفاصيل تظلمات طلاب الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

مصدر يكشف تفاصيل التحقيقات الأولية في انفجار بيروت

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 6 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

موظف بميناء بيروت يفجر مفاجأة صادمة بشأن الحادث الأليم

منذ 41 دقيقة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 15 ساعة

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ أقل من ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

تقارير: ريال مدريد قد يفقد هازارد أمام مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتخلى عن 6 لاعبين من أجل تمويل الصفقات الجديدة

منذ ساعة و نصف

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

منذ 43 دقيقة

ريال مدريد يعود إلى بول بوجبا

منذ 43 دقيقة

الزمالك يعثر على بديل دونجا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

03:15 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا