بسبب مجموعها.. طالبة تحاول الانتحار بقطع شريان يديها في الغردقة

شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، محاولة طالبة بالقسم العلمي للثانوية العامة الانتحار حزنا على النتيجة باستخدام قطع شريان يدها وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.





وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا من مستشفى الغردقة العام باستقبال طالبة من طلاب الثانوية العامة، حاولت قطع الفتاة شريان اليد وتم عمل الإسعافات اللازمة لهما، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات.





وأكد الدكتور جمال مغربي، مدير مستشفى الغردقة العام، أن المستشفى تلقى طالبة من مدينة الغردقة، في حالة محاولة للانتحار من خلال قطع شريان يديها، موضحًا أنها لم تتمكن من ذلك وتم إسعاف الطالبة وخروجها فى نفس الوقت من المستشفى، عقب تحرير محضر بالواقعة.





وأضاف مدير مستشفى الغردقة العام، فى تصريح خاص ل"لفجر"، أن القطع لم يصل إلى الشريان وتم إسعاف الطالبة وخروجها من المستشفى.



