مستشفى ميداني وطائرتا مساعدات.. هكذا دعم السيسي لبنان جراء نكبة الانفجار

لم يتأخر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحظة في تقديم المساعدات للدول الأشقاء، لعل جاء نصيب لبنان من الدعم والمؤازرة، جراء انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات من الضحايا وآلاف الجرحى.





تقديم التعازي





بمجرد تداول معلومات حول الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالًا، بالرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، للتعزية في ضحايا الانفجار.





وأكد الرئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان، والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنتها.





مستشفى ميداني





بينما تفقد السفير الدكتور ياسر علوي، المستشفى الميداني المصري في بيروت لمتابعة عمل المستشفى في استقبال الحالات المصابة، وإسهامه في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب بيروت أمس.





وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المستشفى الميداني المصري في بيروت جاهزًا لتقديم كل المساعدة المُمكِنة، حيث استقبل بالفعل عددًا من الحالات؛ كما أجريت الاتصالات للتعرُف من الجانب اللبناني على احتياجاته حتى يتسنى البحث في كيفية تقديمها.





طائرتان مساعدات طبية





وعلى الفور، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبنانى الشقيق حيث يجرى حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.





وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن الانفجار الذي وقع في المرفأ وامتدت آثاره إلى مساحة كبيرة من العاصمة بيروت، الثلاثاء، ناجم عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات.





وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب، متوقعا ارتفاع العدد، وانتشرت صور ومقاطع فيديو للفرق الطبية وعناصر الإنقاذ وهم يحاولون إسعاف المصابين على الأرصفة بعد امتلاء المستشفيات بالضحايا.





وساند زعماء العالم بيروت، حيث أكدت وزارة الخارجية السعودية، وقوفها التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.





وتضامن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع لبنان: "نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة ونؤكد تضامننا معه".



