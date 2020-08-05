تقارير: ريال مدريد قد يفقد هازارد أمام مانشستر سيتي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:02 م
هازارد
هازارد
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، أن البلجيكي إدين هازارد، قد يغيب عن مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، في إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي، يوم الجمعة المقبلة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما على أرضية ملعب الاتحاد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن هازارد قد يغيب عن مباراة مانشستر سيتي، بسبب انزعاجات في إصابة الإصابة في كاحلة الأيمن.

وتابعت الصحيفة، أن زيدان سوف يعتمد على البرازيلي فينيسيوس جونيور بديلًا لهازارد، على أمل الاعتماد على النجم البلجيكي في الشوط الثاني.

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