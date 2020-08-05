تنفيذا لتوجيهات السيسي.. تجهيز طائرتين مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، ويجري حاليا تجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل.

وكان قد أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، ارتفاع عدد ضحايا انفجار العاصمة بيروت إلى 73 قتيلًا و3700 مصاب حتى الآن.

وهز انفجار هائل منطقة مرفأ بيروت، الثلاثاء، بسبب انفجار عنبر يحوي نترات الأمونيا شديدة الانفجار.

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