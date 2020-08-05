أفنان جمال: تصوير الفيديوهات علي السوشيال ميديا صعب والجمهور تفاعل معها

‎كشفت الممثلة الشابة أفنان جمال، عن عملها في العديد من الأفلام القصيرة فضلا عن تصويرها لعدد من مقاطع الفيديو لشخصيات مختلفة أو قيام بتمثيل مشاهد من أفلام و مسلسلات بطرق مختلفة.

‎وأشارت أفنان إلى أن الجمهور تفاعل معها بشكل كبير، معربة عن سعادتها الشديدة بردود أفعال الناس التي حرصت على التواصل معهم والذين ينتظرون دائما كل ما هو جديد تسعى لتقديمه.







‎وأضافت "سأستمر في طريقي حتى أحقق حلمي وأصبح ممثلة مشهورة ومعروفة بأعمالي وأدواري المختلفة".

‎وأكدت أفنان أن من أكثر الفيديوهات التي شهدت تفاعلا كبيرا من الجماهير هو فيديو "رانيا" و "محما"، مضيفة أن الفيديو لبنت دخلت في مشاجرة مع خطيبها بسبب التكيف وتحدثت من خلال هذا الفيديو عن العلاقات الزوجية التي تفشل لأسباب بسيطة وساذجة.



