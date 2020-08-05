أفنان جمال: تصوير الفيديوهات علي السوشيال ميديا صعب والجمهور تفاعل معها
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:18 م
الفجر الفني
كشفت الممثلة الشابة أفنان جمال، عن عملها في العديد من الأفلام القصيرة فضلا عن تصويرها لعدد من مقاطع الفيديو لشخصيات مختلفة أو قيام بتمثيل مشاهد من أفلام و مسلسلات بطرق مختلفة.
وأشارت أفنان إلى أن الجمهور تفاعل معها بشكل كبير، معربة عن سعادتها الشديدة بردود أفعال الناس التي حرصت على التواصل معهم والذين ينتظرون دائما كل ما هو جديد تسعى لتقديمه.
وأضافت "سأستمر في طريقي حتى أحقق حلمي وأصبح ممثلة مشهورة ومعروفة بأعمالي وأدواري المختلفة".
وأكدت أفنان أن من أكثر الفيديوهات التي شهدت تفاعلا كبيرا من الجماهير هو فيديو "رانيا" و "محما"، مضيفة أن الفيديو لبنت دخلت في مشاجرة مع خطيبها بسبب التكيف وتحدثت من خلال هذا الفيديو عن العلاقات الزوجية التي تفشل لأسباب بسيطة وساذجة.
كما كشفت أيضا عن قيامها بكتابة المحتوى وتصوير الفيديوهات مؤكدة على أن هذا الأمر يجعلها تبذل مجهودا كبيراً للغاية.