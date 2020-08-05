وزارة الرياضة تفتح باب التسجيل لاقتناء الدراجات المدعمة غدا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي عن إطلاق الرابط الإلكتروني أمام الشباب والمواطنين الراغبين لاقتناء الدراجات الهوائية المطروحة ضمن مبادرة "دراجتك.. صحتك" غدا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر البوابة الالكترونية والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتتيح الوزارة عدد 1400 دراجة في المرحلة الثانية من المبادرة التي تتضمن عدة مراحل لاحقة تقدم الوزارة خلالها الأعداد المطلوبة من الدراجات الهوائية المدعمة.

ومن المقرر أن يتضمن الرابط الاليكتروني الذي سيتم طرحه مساء غدا كافة التفاصيل الخاصة بالدراجات وآليات السداد بعد القيام بالدخول على الرابط وتسجيل البيانات المطلوبة حيث أن الطريقة الوحيدة للحصول على الدراجات سيكون من خلال الرابط الاليكتروني.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت المرحلة الأولي من مبادرة "دراجتك.. صحتك" في 8 يوليو الماضي في إطار نهج الوزارة نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة، والتأكيد على أهمية استخدام الدراجات في تحسين اللياقة البدنية والصحية للفرد ودورها كوسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة.

لاقت مبادرة «دراجتك.. صحتك»، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، استحسانًا وقبولًا واسعًا في الشارع المصرى وبين جميع أوساط المواطنين وخاصة الشباب منهم، الأمر الذي تم معه حجز المرحلة الأولى منها والتي تضمنت طرح ألف دراجة خلال 20 دقيقة فقط منذ الإعلان عن رابط التسجيل على البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة، وتم خلال الأسبوعين التاليين تسليم تلك الكمية بالكامل إلى المسجلين على رابط البوابة الإلكترونية للوزارة، وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى التعجيل بطرح المرحلة الثانية، والتي ستتضمن أعدادًا أكبر لاستيعاب الطلبات التي تقدم بها الشباب للتسجيل للحصول على الدراجة وتجاوز عددهم المائة وعشرون ألف على مدار الأسبوع الأول فقط منذ الإعلان عن رابط التسجيل للحصول على الدراجة.

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