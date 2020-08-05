عاجل.. أول ظهور لـ نادين نسيب نجم من المستشفى بعد إصابتها في انفجار بيروت

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تداول رواد التواصل الأجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أول ظهورة للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجم، من داخل المستشفى، وذلك بعد إجراءها عملية جراحية لمدة 6 ساعات.



كما نشرت نادين، مقطع فيديو لمنزلها المتكسر، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت نجيم، على مقطع الفيديو قائلة:"بشكر ربي أولًا رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلًا يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين".





وأضافت:"الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى".





وتابعت:"جع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلًا وكأنه قنبلة نووية".





وأختتمت:"شكرًا يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى".

