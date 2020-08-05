برشلونة يتخلى عن 6 لاعبين من أجل تمويل الصفقات الجديدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:26 م
بارتوميو
بارتوميو
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يستعد للتضحية بالعديد من اللاعبين، من أجل الدخول في سوق الانتقالات الصيفية، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة يستعد للإطاحة بكل من فيليب كوتينيو ورافينيا وتوديبو، المعارين وبيعهم بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يفكر أيضًا وفي بيع كل من إيفان راكيتيتش ومارتن برايثوايت وصامويل أومتيتي، ولديهم العديد من العروض للرحيل.

وأشارت الصحيفة، أن هدف برشلونة هذا الصيف هو التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، والمدافع الشاب إريك جارسيا لاعب فريق مانشستر سيتي.

وكان العملاق الكتالوني قد نجح في التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، وترينكاو لاعب فريق سبورتنج براجا.

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رياضة برشلونة اخبار الرياضة 6 لاعبين

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