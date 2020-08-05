غسل ممشى شيري بالغردقة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى (صور)

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
محمد طه
شن مجلس مدينة الغردقة، حملة نظافة بممشى شيرى، وذلك عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتردد مئات المواطنين الوافدين.

ومن جهته تابع اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة أعمال النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري وغسيل والتطهيرالممشى الخدمي والبلدورات، وإزالة الأتربة والغبار بمششى شيرى بحى جنوب.

وأكد وجدى على أهمية تحسين المرافق ورفع مستوى الخدمات بالأماكن الحيوية والميادين العامة لإستقبال المواطنين المترددين عليها في الأعياد والمواسم، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات والوقوف على حل المشكلات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
غسل ممشى شيري بالغردقة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى (صور)
غسل ممشى شيري بالغردقة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى (صور)
غسل ممشى شيري بالغردقة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى (صور)
غسل ممشى شيري بالغردقة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى (صور)
غسل ممشى شيري بالغردقة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى (صور)
غسل ممشى شيري بالغردقة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ممشى شيري كورون بوابة الفجر الفجر الغردقة الاضحي أجازة عيد الأضحى

أخبار تهمك

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

منذ ساعتين

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 15 ساعة

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل اجتماع فايلر مع صالح جمعة

منذ نصف ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يعثر على بديل دونجا

منذ ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 15 ساعة

الفرصة الأخيرة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. تحويل بعض شوارع القاهرة للمشاة فقط (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. حملة لإزالة التعديات بالغردقة

بعد ظهور حالات كورونا.. وقف العمل بنقابة الأطباء البيطريين حتى 7 يونيو

بدون كمامة.. غادل عادل تلتقط صورا تذكارية مع معجبيها في الغردقة (صور)

محافظ البحرالأحمر: تسكين أسرالخطورة الداهمة بمساكن الروضة

تفاصيل مسار ممشى أهل مصر في الدقهلية (صور)

محافظ البحر الأحمر: الأهالي ملتزمون.. وشواطئنا تخضع لرقابة صارمة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 ص

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

12:17 م

الزمالك يعثر على بديل دونجا

01:31 م

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

12:33 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا