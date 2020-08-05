غسل ممشى شيري بالغردقة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى (صور)

شن مجلس مدينة الغردقة، حملة نظافة بممشى شيرى، وذلك عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتردد مئات المواطنين الوافدين.





ومن جهته تابع اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة أعمال النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري وغسيل والتطهيرالممشى الخدمي والبلدورات، وإزالة الأتربة والغبار بمششى شيرى بحى جنوب.





وأكد وجدى على أهمية تحسين المرافق ورفع مستوى الخدمات بالأماكن الحيوية والميادين العامة لإستقبال المواطنين المترددين عليها في الأعياد والمواسم، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات والوقوف على حل المشكلات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيا.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.





وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.



