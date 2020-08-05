تراجع الأسهم اليابانية من أعلى مستوى في أسبوع

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
 تراجعت الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في أسبوع يوم الأربعاء إذ أكدت تقارير أرباح سلبية الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 فيما ضغط ارتفاع الين على شركات التصدير.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.26 بالمئة إلى 22514.85 نقطة، فيما قاد قطاعا الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الضرورية الانخفاض.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 1554.71 نقطة.

وارتفع نيكي 37 بالمئة منذ سجل أدنى مستوى منذ بداية العام في مارس آذار لكنه واجه صعوبات في الآونة الأخيرة ليتخطى مستوى المقاومة البالغ نحو 23000 إذ بات المستثمرون أكثر حذرا في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في داخل البلاد وأماكن أخرى.

ومما سلط الضوء على الجائحة، قالت مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، أكبر بنك ياباني من حيث الأصول، يوم الثلاثاء إن صافي ربحها انخفض للنصف.

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