مسلسلات وأفلام يعشقها المصريين .. أداء قوى من "القاهرة والناس" فى اجازة عيد الأضحى





وحرصت إدارة القاهرة والناس كعادتها فى الأعياد والمناسبات والأجازات على إثراء الشاشة بعدد كبير من برامج لحلقات جديدة مثل برنامج "العباقرة أصحاب"، والذى اقترب من نهاية دور الـ 16 "دور المجموعات"، حيث حظى البرنامج بمتابعة كبيرة، سواء على القناة أو الـ "يوتيوب".





كذلك عرضت القناة مسلسلات مثل نصيبى وقسمتك لهانى سلامة، وطريقى لشيرين، وبرنامج لحظات جريئة والدكتور، والكاميرا الخفية لإبراهيم نصر وحسين الإمام ومين بيقول الحق لأمير كرارة، وعايشة شو، وحلقات من برنامج "مش هنسلم مش هنبوس"، والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، ومن الأفلام التى عرضتها القناة "مراتى مدير عام"، و"السبع بنات"، و"غرام فى الكرنك"

قدمت "القاهرة والناس"، خلال أيام أجازة عيد الأضحى الماضى، تشكيلة متنوعة من البرامج والمسلسلات، والأفلام القديمة، حرصت من خلالها على التفاعل مع مشاهديها، بخريطة تضم أعمال ارتبط بها الجمهور على مدار السنوات الماضية.