"علوم القاهرة" تستأنف ماراثون امتحانات السنوات النهائية

تفقد الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، سير العملية الامتحانية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقا لآليات تنفيذية واضحة وضعتها الكلية لحماية جميع منسوبيها في أثناء انعقاد الامتحانات والمنبثقة من الدليل الاسترشادي الذي وضعته جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد في أثناء فترة الامتحانات.





وأكد المناوي، أنه يتم متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل دوري من خلال اللجنة العليا للامتحانات وكذلك متابعة أعمال سير العملية الامتحانية، حيث تستقبل الكلية نحو 1100 طالب وطالبة لأداء امتحانات المستوى الرابع وسط إجراءات احترازية مشددة من خلال عملية التعقيم الكامل للكلية وتركيب بوابات التعقيم والكشف الطبي للطلاب قبل دخولهم للامتحان.





وأشار إلى أن العملية الامتحانية لم تشهد أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وكذلك لم يحدث أي شكاوي نهائيا من الطلاب، بالإضافة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات غش في اللجان الامتحانية حتى الآن، وأضاف المناوي أنه الكلية تسعى لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء عملية تصحيح الامتحانات وإعلان نتائج طلاب المستوى الرابع فور انتهاء الامتحانات العملية وقبل نهاية شهر أغسطس المقبل.





وصرح بأن تم الإعلان مسبقا لأبحاث الطلاب للمقررات النظرية للمستويات الأولى والثانية والثالثة بالكلية لعدد ١٢٤ مقرر، كما تم الإعلان اليوم عن نتيجة المقررات النظرية والعملية لعدد ٢٣٨ مقرر، بنسبة نجاح تتعدى ٩٨٪، وأضاف المناوي أنه سيتم السماح للتقدم للطالب الراسب أو الطلاب الذين لم يتمكنوا من رفع الأبحاث سيتم إتاحة التقدم لهم عبر صفحتهم الشخصية من خلال موقع الكلية في موعد أقصاه ١٥ أغسطس ٢٠٢٠.





وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، إلى أن الكلية حريصة على مصلحة أبنائها الطلاب وكذلك تهيئة المناخ العام لتأدية الامتحانات، وكذلك تذليل كافة الصعاب والتحديات التي يواجها الطلاب أثناء تلك الفترة بما لا يؤثر على جودة العملية الامتحانية.

وأضافت المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية تعمل على تنفيذ خطة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتى تتضمن مراعاه التهوية الجيدة داخل اللجان الامتحانية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير بصفة دورية قبل وبعد انعقاد الامتحانات.