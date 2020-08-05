محاولات من الأهلي لإقامة موقعة الوداد على ملعب القاهرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:03 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
أكـد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تمت مخاطبة مسئولي وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة من أجل إقامة مباراة الوداد المغربي على إستاد القاهرة الدولي يوم 3 أكتوبر المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "لم نطلب رسميا حضور الجماهير إلي لقاء الأهلي والوداد المغربي، نتابع الموقف دائما مع مؤسسات الدولة سواء وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم".

وأضاف: "الجماهير وجودها في المدرجات بشكل مختلف، كانت البداية هناك إجراءات أمنية، لكن الأمر أصبح من الناحية الصحية، في ظل الإجراءات الاحترازية، وفي حالة الحضور لابد أن يلتزم الجميع بتلك الأمور".

وأكد: "تم تحديد يوم 3 أكتوبر موعدا للقاء الإياب أمام الوداد المغربي، وتم إبلاغ الجميع بذلك".

وواصل: "لدينا مباراة يوم الأحد، وقمنا بمخاطبة اتحاد كرة القدم وهيئة استاد القاهرة لإقامة لقاء الوداد، وهناك تعاون دائم مع اللواء على درويش، وسنخوض يوم الأحد مباراة في الدوري إمام إنبي على استاد القاهرة".

وزاد: "لعبنا آخر مباراة أمام صن داونز في استاد القاهرة وكان الجمهور رائع، والجميع كان ملتزم تماما".

وأتم: "لكن الأمر حاليا مختلف، وسيكون وزارة الصحة لها دور كبير في تعقيم الاستاد وارتداء "الكمامات"، دائما نراهن على وعي جماهير الأهلي".



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