مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.02% بختام تعاملات اليوم









أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% رابحاً 0.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2079.39 نقطة، وربح رأس المال السوقي 490 مليون درهم ليغلق عند مستوى 295.44 مليار درهم.





وبلغ حجم التداول بسوق دبي المالي اليوم نحو 530.6 مليون سهم محققة ما قيمته 309.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4797 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%.



