بالرقم القومي أو الخط الساخن.. اعرف الآن مقر لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:00 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ

بالرقم القومي أو الخط الساخن.. اعرف الآن مقر لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات

يستعد المصريون الآن لانتخابات مجلس الشيوخ، وصرحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بأنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات لبدء التصويت في الانتخابات التي سوف تجري خارج مصر خلال يومي الأحد والاثنين  القادمين 9 و10 أغسطس، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارات في سائر دول العالم، وفي داخل مصر ستكون الانتخابات يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وسوف نوضح للأشخاص الذين لهم الحق في الانتخاب كيفية معرفة مقر لجنتهم الانتخابية، وهناك ثلاث طرق للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية منها دخول الرابط الرسمي للجنة العليا للانتخابات.

رابط الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية
أعلنت رسميًا الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنه اعتبارًا من اليوم يمكن للمواطنين في مصر، والذين بلغوا السن القانوني ولهم الحق في النزول لانتخابات مجلس الشيوخ، الاستعلام عن لجانهم الانتخابية، عبر الموقع الرسمي  للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا ، ويهدف ذلك الي التسهيل على جميع الناخبين  الوصول إلى اللجان الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات وطريقة معرفة مقر اللجنة
صرحت الهيئة العليا للانتخابات، أن قاعدة البيانات المعروضة حاليا، تضم كل الأشخاص الذين قد بلغ  سن 18 عاما وما فوق ولديهم بطاقة رقم قومي، و سنوضح خلال الخطوات التالية طريقة الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية كالآتي:

- دخول موقع اللجنة العليا للانتخابات.
- ستجد أمامك خانة المطلوب كتابة الرقم القومي وهو مكون من 14 رقم.
- ثم بعدها اضغط علي كلمة استعلم.
- ستجد مقر اللجنة الانتخابية الرئيسية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية.

3 طرق الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاث طرق ليتمكن الناخبين من الاستعلام  عن لجانهم الانتخابية وكذلك رقم اللجنة الفرعية، و رقم الناخب في الكشوف الانتخابية، منها موقع الهيئة الرسمى www.electaions.eg، أو  من خلال إرسال رسالة قصيرة بالرقم القومي عبر هاتف رقم 5151، أو عبر الاتصال بالخط الساخن 141.

بالرقم القومي أو الخط الساخن.. اعرف الآن مقر لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات

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انتخابات مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات استعلم عن مقر لجنتك الانتخابية

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