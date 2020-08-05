لرسوبها في الثانوية.. انتحار طالبة بقرص الغلة بالمنيا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:00 م
إسعاف
إسعاف
ربيع المقرحى - كلينتون يسرى
أنهت طالبة بالثانوية العامة بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، حياتها منتحرة بتناولها قرص غلة سامًّا أودى بحياتها على الفور، وذلك لرسوبها في الثانوية العامة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمصرع طالبة بالثانوية العامة بمركز أبوقرقاص.

وعلى الفور انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس البحث الجنائي لفرع جنوب المنيا لفحص البلاغ حيث تبين إقدام الطالبة س. ع 18 سنة على الانتحار بتناولها قرص غلة سامًّا فأودى بحياتها على الفور.

جاء ذلك بسبب رسوبها في الثانوية العامة وتم نقل جثتها لمستشفى أبوقرقاص العام، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

تعافي 1503 مصابين من فيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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