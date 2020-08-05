لرسوبها في الثانوية.. انتحار طالبة بقرص الغلة بالمنيا

أنهت طالبة بالثانوية العامة بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، حياتها منتحرة بتناولها قرص غلة سامًّا أودى بحياتها على الفور، وذلك لرسوبها في الثانوية العامة.





وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمصرع طالبة بالثانوية العامة بمركز أبوقرقاص.





وعلى الفور انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس البحث الجنائي لفرع جنوب المنيا لفحص البلاغ حيث تبين إقدام الطالبة س. ع 18 سنة على الانتحار بتناولها قرص غلة سامًّا فأودى بحياتها على الفور.





جاء ذلك بسبب رسوبها في الثانوية العامة وتم نقل جثتها لمستشفى أبوقرقاص العام، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.



