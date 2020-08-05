تحركات الدولة لنقل جثامين المصريين ضحايا انفجار بيروت

تحركات مكثفة، تقودها الدولة المصرية، لنقل جثامين ضحايا الانفجار الذي وقع في بيروت، أمس الثلاثاء، حيث خلف 3 ضحايا مصريين، لذا أعلنت السفارة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.





3 ضحايا مصريين في انفجار بيروت





تلقت السفارة المصرية في لبنان، بلاغين بوفاة اثنين من المصريين، جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت، أحدهم يدعى على إسماعيل السيد شحاته، والآخر إبراهيم عبدالمحسن القفاص، من سمنود بالغربية، فيما يجرى البحث عن رشدي رشدي أحمد الجمل الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.





تعازي السفارة المصرية





ونعت السفارة المصرية في لبنان، ضحايا المصريين، جراء الانفجار الذي وقع في بيروت، وتعرب عن خالص تعازيها لأسرتهم وذويهم، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لشحن الجثامين إلى أرض الوطن.





البحث عن فقيد





وعلى صعيد آخر، أبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء زميلهم المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار وجاري المتابعة مع السلطات اللبنانية للبحث عنه.





تحركات لعودة الجثامين





وتستمر السفارة المصرية في بيروت في التواصل مع أبناء الجالية المصرية في لبنان والجهات اللبنانية المعنية على مدار الساعة، للاطمئنان على أحوال المواطنين المصريين المقيمين في لبنان، ولتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة إليهم، حسب السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج.





وأكد مساعد الوزير استمرار السفارة في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنيّن المصرييّن إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.





وتقول وزارة الخارجية المصرية، إن السفارة المصرية لدي بيروت تجري اتصالات مكثفة لنقل جثماني مصريين توفيا في تفجير مرفأ بيروت، إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة للبحث عن متغيب مصرى ثالث.





وأكد مساعد الوزير، استمرار السفارة في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنيّن المصرييّن إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.





وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن الانفجار الذي وقع في المرفأ وامتدت آثاره إلى مساحة كبيرة من العاصمة بيروت، الثلاثاء، ناجم عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات.



