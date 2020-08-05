تحركات الدولة لنقل جثامين المصريين ضحايا انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:00 م
موقع الانفجار
موقع الانفجار
ياسمين مبروك
تحركات مكثفة، تقودها الدولة المصرية، لنقل جثامين ضحايا الانفجار الذي وقع في بيروت، أمس الثلاثاء، حيث خلف 3 ضحايا مصريين، لذا أعلنت السفارة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

3 ضحايا مصريين في انفجار بيروت 

تلقت السفارة المصرية في لبنان، بلاغين بوفاة اثنين من المصريين، جراء الانفجار الذي وقع أمس في بيروت، أحدهم يدعى على إسماعيل السيد شحاته، والآخر إبراهيم عبدالمحسن القفاص، من سمنود بالغربية، فيما يجرى البحث عن رشدي رشدي أحمد الجمل الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.

تعازي السفارة المصرية 

ونعت السفارة المصرية في لبنان، ضحايا المصريين، جراء الانفجار الذي وقع في بيروت، وتعرب عن خالص تعازيها لأسرتهم وذويهم، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لشحن الجثامين إلى أرض الوطن.

البحث عن فقيد

وعلى صعيد آخر، أبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء زميلهم المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار وجاري المتابعة مع السلطات اللبنانية للبحث عنه.

تحركات لعودة الجثامين

وتستمر السفارة المصرية في بيروت في التواصل مع أبناء الجالية المصرية في لبنان والجهات اللبنانية المعنية على مدار الساعة، للاطمئنان على أحوال المواطنين المصريين المقيمين في لبنان، ولتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة إليهم، حسب السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج.

وأكد مساعد الوزير استمرار السفارة في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنيّن المصرييّن إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وتقول وزارة الخارجية المصرية، إن السفارة المصرية لدي بيروت تجري اتصالات مكثفة لنقل جثماني مصريين توفيا في تفجير مرفأ بيروت، إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة للبحث عن متغيب مصرى ثالث.

وأكد مساعد الوزير، استمرار السفارة في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنيّن المصرييّن إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن الانفجار الذي وقع في المرفأ وامتدت آثاره إلى مساحة كبيرة من العاصمة بيروت، الثلاثاء، ناجم عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب، متوقعا ارتفاع العدد، وانتشرت صور ومقاطع فيديو للفرق الطبية وعناصر الإنقاذ وهم يحاولون إسعاف المصابين على الأرصفة بعد امتلاء المستشفيات بالضحايا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرفا بيروت عوده الجثامين ضحايا مصريين ضحايا انفجار بيروت انفجار بيروت اخر الاخبار

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الفرصة الأخيرة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

منذ أقل من ساعتين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يعثر على بديل دونجا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل اجتماع فايلر مع صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار.. تحويل بعض شوارع القاهرة للمشاة فقط (صور)

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 18 ساعة

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

السفارة المصرية في بيروت تُعيد مواطنة مُسنة إلى أرض الوطن

وزيرة الهجرة: هناك متابعة مستمرة مع أسر شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي

عاجل.. أول تحرك من مصر حول حادثي غرق ثلاثة مواطنين مصريين بروسيا

تحرك حكومي ودعم دولي.. التفاصيل الكاملة لانفجار مرفأ بيروت

السفارة المصرية بلبنان تعلن وفاة أحد مواطنيها في انفجار بيروت

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 ص

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

12:17 م

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

12:33 م

الزمالك يعثر على بديل دونجا

01:31 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا