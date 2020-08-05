ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
 ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع مارس بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأمريكية، غير أن المخاوف من أن يفضي اتساع رقعة العدوى بفيروس كورونا إلى تراجع الطلب على الوقود حدت من المكاسب.

وصعد خام برنت 1.03 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة إلى 45.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0951 بتوقيت جرينتش. ولم يكن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أقل حظا من سابقه، إذ صعد هو الآخر 1.03 دولار أو ما يوازي 2.5 بالمئة إلى 42.73 دولار للبرميل.

وبحسب بيانات من معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس آب إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وقال بيورنار تونهاوجين رئيس أسواق النفط في شركة ريستاد إنرجي ”المعنويات الإيجابية مبررة بشكل مبدئي اليوم بفضل أنباء المخزونات الأمريكية، لكننا نعتقد بأن المراهنين على الارتفاع بحاجة للاحتماء ...في الأيام المقبلة مع احتلال كوفيد-19 موقع الصدارة (في الأحداث) مرة أخرى“.

وتجاوزت الوفيات العالمية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 700 ألف يوم الأربعاء وفقا لإحصاء رويترز، إذ قادت الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك ارتفاع عدد الوفيات.

ومما ساهم في دعم المعنويات إشارات على أن المحادثات بين النواب الديمقراطيين في الكونجرس والبيت الأبيض بشأن حزمة جديدة للدعم المالي بسبب فيروس كورونا بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح على الرغم من أن الطرفين ما زالا في حالة خلاف.

كما أظهرت بيانات المصانع الأمريكية هذا الأسبوع تحسنا في الطلبيات، وهو ما يراه بعض المحللين على أنه يوفر تخفيفا للقلق بشأن المخاطر التي تواجه أي انتعاش.


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