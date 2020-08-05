إيقاف الهاني سليمان 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

قررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة لثلاث مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه تسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الاخطار.





وجاء هذا القرار بعد مطالعة اللجنة لتقرير المباراة الودية التي جمعت سموحة مع الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يوليو.





ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود مجددًا غدًا الخميس بمباراة قوية بين الزمالك والمصري.





بينما سيواجه النادى الأهلى نظيره إنبي فى التاسع من أغسطس المقبل.











