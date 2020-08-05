"سياحة الوفد" تنعى ضحايا انفجار بيروت: لكم منا كل الدعم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
نعت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون السياحة، ضحايا حادث التفجير الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وقالت أمل رمزي، في بيان، اليوم الأربعاء: "نتضامن مع لبنان قلبا وقالبا ونسأل الله أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم".

وتابعت أمل رمزي: "نسأل المولى عز وجل أن يلهم أهالي الشهداء الصبر والسلوان، وأن تنعم لبنان الشقيقة بالأمن والأمان".

وأكدت مساعد رئيس الحزب، تضامن مصر بكافة مؤسساتها مع الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني في هذا الحدث الجلل، لافتة إلى أن لبنان دوما تحتل مكانة مميزة في قلوب الشعب المصري ولديها عشق خاص من المصريين.

يذكر أنه وقع أمس الثلاثاء إنفجار ضخم بميناء بيروت، وتبعه آخر أكثر ضخامة، مما أدى إلى أضرار هائلة في الميناء ومناطق واسعة في العاصمة اللبنانية، ونتج عنه أكثر من 73 قتيلًا و3700 جريح.

رئيس مجلس النواب يبعث برقية مواساة لنظيره اللبناني

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية مواساة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، بسبب انفجار بالقرب من وسط بيروت أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، جاء فيها: 

"لقد هالنا ما سمعنا ورأينا من خسائر مادية وبشرية تخلفت عن الانفجار الضخم الذي طال مرفأ بيروت، الرئة التي يتنفس منها بلدكم الشقيق.

إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية التي رشحت عن هذا الحادث الكارثي، وإصابة البنية التحتية، ووفاة وإصابة العديد من أبناء بلدكم الشقيق.

وإننا إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل يتضامن مجلس النواب المصري معكم لتجاوز هذه الخسائر، فإننا نرجو الله العلي القدير أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم، بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية #بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرفا بيروت ضحايا انفجار بيروت سياحة الوفد بوابة الفجر الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

خبر سار.. تحويل بعض شوارع القاهرة للمشاة فقط (صور)

منذ أقل من ساعتين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 14 ساعة

الفرصة الأخيرة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ حوالي 5 ساعات

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل اجتماع فايلر مع صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يعثر على بديل دونجا

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 13 ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول تعليق للسيسي على انفجار لبنان

تحرك حكومي ودعم دولي.. التفاصيل الكاملة لانفجار مرفأ بيروت

أسامة هيكل: أتابع بقلق بالغ أثار انفجار مرفأ بيروت

حزب المصريين ناعيًا ضحايا انفجار بيروت: لبنان في قلب كل عربي

دول عربية وغربية تعلن تضامنها مع حادث بيروت الأليم

رئيس الوفد ينعي ضحايا حادث بيروت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 ص

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

12:17 م

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

12:33 م

الزمالك يعثر على بديل دونجا

01:31 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا