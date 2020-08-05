مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.15% بختام جلسة الأربعاء

أنهي سوق البحرين المالى تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.15% رابحاً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1292.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 916.3 ألف درهم.









وصعد بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع الخدمات بنسبة نمو 11.18% مدفوعة بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.82%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.25%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.88% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.96%.