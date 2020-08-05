مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.15% بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:51 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالى تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع  ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.15% رابحاً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1292.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 916.3 ألف درهم.


 وصعد بسوق البحرين  المالي اليوم ، قطاع الخدمات بنسبة نمو 11.18% مدفوعة بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.82%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.25%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.88% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.96%.
 
فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.78% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.77%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.65%، وهبط سهمي بنك البحرين الوطني، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%.

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