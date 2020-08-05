إصابة قرينة السفير الهولندي لدى لبنان بانفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:55 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات

نقلت وكالة رويترز، عن وزارة الخارجية الهولندية اليوم الأربعاء، إصابة زوجة سفير البلاد لدى لبنان، بجروح بليغة جراء الانفجار المدمر الذي هز مرفأ العاصمة بيروت أمس.

 

ووفقًا للمتحدث باسم الخارجية الهولندية، نقلت زوجة السفير يان والتمانس، إلى المستشفى، مقرا بأن الانفجار الهائل ألحق أضرارا ملموسة بمبنى السفارة الهولندية في بيروت، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص آخرين فيها.

 

وفي وفت سابق، أفادت وكالة ANP الهولندية للأنباء بأن اثنين من الجرحى في السفارة موظفون فيها، وأن الثلاثة الآخرين من أفراد عوائل الدبلوماسيين، مؤكدة أن أحد الجرحى تعرض لجروح خطيرة.

 

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل 27 على الأقل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

 

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

 

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد مقتل 100 شخص وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات مرفا بيروت لبنان قرينة السفير الهولندي بيروت انفجار بيروت

أخبار تهمك

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل اجتماع فايلر مع صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

الفرصة الأخيرة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار.. تحويل بعض شوارع القاهرة للمشاة فقط (صور)

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يعثر على بديل دونجا

منذ أقل من ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 14 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

الفوضى تضرب المستشفيات اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت

الخارجية الأردنية تعلن إصابة أحد رعاياها في انفجار بيروت

أحدث حصيلة لانفجار بيروت: 73 قتيلا و3700 مصاب

السفارة اليمنية في لبنان تؤكد سلامة رعاياها عقب انفجار مرفأ بيروت

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

الحكومة اللبنانية تكشف تفاصيل صادمة عن انفجار بيروت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 ص

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

12:17 م

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

12:33 م

الزمالك يعثر على بديل دونجا

01:31 م

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا