إصابة قرينة السفير الهولندي لدى لبنان بانفجار بيروت

نقلت وكالة رويترز، عن وزارة الخارجية الهولندية اليوم الأربعاء، إصابة زوجة سفير البلاد لدى لبنان، بجروح بليغة جراء الانفجار المدمر الذي هز مرفأ العاصمة بيروت أمس.

ووفقًا للمتحدث باسم الخارجية الهولندية، نقلت زوجة السفير يان والتمانس، إلى المستشفى، مقرا بأن الانفجار الهائل ألحق أضرارا ملموسة بمبنى السفارة الهولندية في بيروت، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص آخرين فيها.

وفي وفت سابق، أفادت وكالة ANP الهولندية للأنباء بأن اثنين من الجرحى في السفارة موظفون فيها، وأن الثلاثة الآخرين من أفراد عوائل الدبلوماسيين، مؤكدة أن أحد الجرحى تعرض لجروح خطيرة.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل 27 على الأقل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد مقتل 100 شخص وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.