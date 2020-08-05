تعافي 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى عزل أبوتيج بأسيوط (صور)

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:54 م
المتعافون
المتعافون
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تعافي 5 حالات من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفى أبوتيج للعزل. 

ونشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور للحالات داخل فناء المستشفى بعد اتمام شفائهم.

وأضافت الوزارة أن من بين الحالات التي تم شفائهم 4 مسنين تجاوزوا السبعين عاما.

تعافي 1503 مصابين من فيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
تعافي 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى عزل أبوتيج بأسيوط (صور)
تعافي 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى عزل أبوتيج بأسيوط (صور)
تعافي 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى عزل أبوتيج بأسيوط (صور)
تعافي 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى عزل أبوتيج بأسيوط (صور)
تعافي 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى عزل أبوتيج بأسيوط (صور)
تعافي 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى عزل أبوتيج بأسيوط (صور)

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