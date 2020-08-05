وفاة رئيسة قسم سابقة بجامعة الإسكندرية إثر إصابتها بـ"كورونا"

أعلنت جامعة الإسكندرية اليوم الأربعاء، وفاة رئيس مجلس قسم إنتاج الدواجن الأسبق - بكلية الزراعة الدكتورة منى عثمان، في مستشفى الطلبة إثر إصابتها بفيروس كورونا.





ونعت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله، الدكتورة منى عثمان محمد طاهر، رئيس مجلس قسم انتاج الدواجن الأسبق - بكلية الزراعة، وحرم الدكتور خالد عمران - مدير محطة البحوث الزراعية بأبيس سابقا، والتى توفيت بمستشفى طلبة الجامعة إثر إصابتها بفيروس كورونا.





وقالت: "نسأل الله العلى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها وزملاؤها وطلابها الصبر والسلوان، وإنَّا لله وإنا إليه راجعون".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.



