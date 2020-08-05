أمل عرفة تتعافى من الإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
أعلنت الممثلة السورية أمل عرفة، عبر حسابها على تويتر سلبية نتائج التحاليل التي خضعت لها للكشف عن فيروس كورونا.

وقالت أمل، في تغريدتها: "طلعت نتيجة المسحة اللى عملتها اليوم النتيجة سلبية، ألف الحمد لله، الأطباء اللى شخصوا حالتى أنها كورونا معاهم كا الحق، جميع الأغراض اللى عشتها كانت مطابقة لأعراض الكورونا نفسها".

وتابعت أمل: "برجع بقول الكورونا كريب، دمه تقيل جدًا، الحيطة واجب والحياة مزحة مرات دمها تقيل، النتيجة فرحتنى بس فرحت فيها اكتر لأن بناتى طاروا من الفرحة، هالمرة إجت سليمة، الله يجيرنا من اللى جاية والشكر الكبير لكل اللى اهتموا وسألوا، بس رجاءً خدوا الأمر جديا والأكيد انى نشرت خبر تشخيص المرض كمان لكسر حد الخوف والخجل، أى مصاب يعلن ويحكى ولا يخاف.. هيك منحمى بعض أكتر.. حياتى مهمة وحياتكم كمان مهمة".


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