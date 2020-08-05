بعد أيام من طرحه.."الغسالة" تقترب إيراداته من 7 ملايين جنيه

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اقتربت إيرادات فيلم "الغسالة" من تحقيق 7 ملايين مشاهد، حيث بلغ الإيراد الإجمالي 6 ملايين و508 آلاف و35 جنيهًا، وفقًا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، ويقوم ببطولة الفيلم الفنانة هنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمود حميدة، ومن إخراج عصام عبد الحميد.





وحصد فيلم "بنات ثانوي" 7 ملايين و897 ألفا و66 جنيها، حيث حقق أمس 932 جنيها، ويقوم ببطولته الفنان محمد الشرنوبي ومايان السيد وهدى المفتي وجميلة عوض.



كما حقق فيلم "لص بغداد" أمس 31 ألف و567 جنيها، ليصبح إجمالي إيراداته 32 مليون و769 ألفا و428 جنيها، وهو من بطولة الفنان محمد إمام وياسمين رئيس.





وحاز فيلم "الفلوس" 30 ألفا و778 جنيها أمس، ليبلغ إيرداته 47 مليونا و488 ألفا و567 جنيها. ومن بطولة تامر حسني وزينة.