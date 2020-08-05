دياب: إطلاق عملية سريعة لمسح أضرار انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:30 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني
وكالات

أطلق رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، عملية سريعة لمسح الأضرار وإصلاحها وإطلاق مساعدات عاجلة لمساعدة الناس.

 

وقال دياب، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية، نشرتها فضائية سكاي نيوز، إن ملف التحقيق يجب أن يكون أولوية والنتائج يجب أن تكون سريعة.

 

ودعا دياب جميع القوى السياسية اللبنانية لوقف التجاذبات والتركيز على معالجة تداعيات الانفجار.


وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل 27 على الأقل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

 

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

 

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

 

 

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