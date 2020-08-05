انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

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شهدت الساعات الماضية انفراجة في مفاوضات النادي الأهلي مع نظيره هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي نجم الفريق، بصفة نهائية.



واقترب المارد الأحمر، من حسم الصفقة لصالحه، بعدما تم رفع العرض المقدم والذي شهد قبولّا من الفريق اللندني، بعد الاتصالات الهاتفية والمكاتبات التى تمت بين الناديين.



وأبدى رمضان صبحي في وقت سابق، رغبته فى البقاء داخل صفوف الأهلي بجانب عدم وجود عروض مغرية من أندية إنجليزية بجانب تقدم المفاوضات مع النادي الانجليزي.



وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق أمس، أن النادي اتخذ عدة إجراءات في هذا الشأن وأن التفاوض مع النادي الإنجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا وصل إلى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا وسوف تشهد الأيام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور.