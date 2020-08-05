بعد توقف 4 أشهر.. استئناف العمل بمركز البريد بمطار القاهرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

تفقد شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة الدولي للإطمئنان على انتظام حركة سير العمل بالمركز بعد توقف دام لاكثر من ٤ شهور وذلك ضمن الاجراءات  الاحترازية التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.


 صرح الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد ان مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات اصبح مستعداً لاستقبال الشحنات والبعائث البريدية من جميع الدول وذلك بعد تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الأمنية الأساسية المادية والعملية المطبقة على المرافق الحيوية، بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية لتأمين عمليات نقل البريد الدولى بالاعتماد على أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


واوضح الدكتور شريف فاروق ان مركز  البريد المصري للتبادل واللوجستيات معتمد دوليا لتقديم كافة خدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرسال واستقبال جميع البعائث الصادرة من مصر والواردة إليها من كافة دول العالم عبر البريد المصري حيث انه تم تطويره مؤخرا وفقا لأحدث المعايير الدولية بهدف تعزيز قدرات البريد المصري في تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية ليتم تقديم الخدمة بمستوى عال من الجودة، بالإضافة إلى تحسين خدمة الشحن وتخفيض تكاليفها مشيراً الي أن المركز يعزز من التعاون مع الدول الأفريقية من خلال تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية لهم حيث أن المركز يعمل على تجميع وإعادة توجيه طرود التجارة الإلكترونية الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين وتصديرها إلى الدول الافريقية وذلك لتسهيل عمليات التسوق الالكتروني للعملاء في تلك الدول بجودة عالية واسعار تنافسية. 


وفي نهاية الجولة دعا شريف فاروق جميع العاملين الي بذل المزيد من الجهد لتحقيق طفرة في جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة فيما تقدمه من خدمات علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي.

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