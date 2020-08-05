"المجتمعات العمرانية": مهلة شهرين لاستكمال سداد مقدمات حجز قطع الأراضي السكنية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


صرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تقرر منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد مقدمات الحجز لقطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام (online) اعتبارا من عام 2014 (ما عدا أراضى الإسكان الاجتماعى)، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً.


وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن منح المهلة يتم وفقا للشروط التالية: التقدم بطلب لجهاز المدينة للتعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حالياً، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، وأن يكون مقدم الحجز ما زال تحت حساب قطعة الأرض حتى تاريخ تقديم الطلب، مع التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة إن وجد، وضرورة الالتزام بالنماذج السكنية المحددة.

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