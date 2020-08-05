التسجيل "أونلاين" للحصول على شهادة التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا بجامعة الفيوم
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:36 م
ريهام على
أعلن مركز معلومات الجامعة الفيوم، ممثلا في مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل والحجز للحصول على "شهادة أساسيات التحول الرقمي" أونلاين وذلك وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وبناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تفعيل "شهادة أساسيات التحول الرقمي" لتصبح شرط أساسي لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدراسات العليا (دبلوم - تمهيدي - ماجستير - دكتوراه).
وأشارت الدكتور رانيا أبو السعود، المدير التنفيذي لمركز معلومات جامعة الفيوم، إلى أن الشهادة تعد شرطًا أساسيًا لمنح شهادات طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية اعتبارًا من 25 يوليو 2019 ومدة صلاحية الشهادة (5) خمس سنوات من تاريخ الحصول عليها ويتم تجديدها باختبارات جديدة ويستثني طلاب كليات الحاسبات والمعلومات، وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة، وأقسام الحاسب بكليات العلوم، وأقسام إعداد معلمي الحاسب من شرط الحصول على الشهادة.
وأضافت أن بدء التدريب 15 أغسطس 2020 وسيتم إجراء الاختبارات اونلاين على موقع المجلس الأعلى للجامعات.
تعافي 1503 مصابين من فيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.
وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.