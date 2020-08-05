التسجيل "أونلاين" للحصول على شهادة التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا بجامعة الفيوم

أعلن مركز معلومات الجامعة الفيوم، ممثلا في مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل والحجز للحصول على "شهادة أساسيات التحول الرقمي" أونلاين وذلك وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.





يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وبناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تفعيل "شهادة أساسيات التحول الرقمي" لتصبح شرط أساسي لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدراسات العليا (دبلوم - تمهيدي - ماجستير - دكتوراه).





وأشارت الدكتور رانيا أبو السعود، المدير التنفيذي لمركز معلومات جامعة الفيوم، إلى أن الشهادة تعد شرطًا أساسيًا لمنح شهادات طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية اعتبارًا من 25 يوليو 2019 ومدة صلاحية الشهادة (5) خمس سنوات من تاريخ الحصول عليها ويتم تجديدها باختبارات جديدة ويستثني طلاب كليات الحاسبات والمعلومات، وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة، وأقسام الحاسب بكليات العلوم، وأقسام إعداد معلمي الحاسب من شرط الحصول على الشهادة.





وأضافت أن بدء التدريب 15 أغسطس 2020 وسيتم إجراء الاختبارات اونلاين على موقع المجلس الأعلى للجامعات.



