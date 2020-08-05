الزمالك يسدد رسوم الطعن على الحكم في قضية حمدي النقاز

سدد مجلس إدارة نادي الزمالك رسومًا إلى المحكمة الرياضية الدولية مبلغ وقيمة 30 ألف فرانك سويسري، من أجل الطعن على الحكم الصادر لصالح التونسي حمدي النقاز من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وكانت الفيفا قد أصدرت حكمًا لصالح حمدي النقاز ضد نادي الزمالك بغرامة مالية وقدرها مليون و300 ألف دولار، بعد فسخ اللاعب للتعاقد من طرف واحد خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما تقدم مجلس إدارة القلعة البيضاء بالطعن على الحكم بعد تلقي الحيثيات.





ومن جانب آخر يقيم الفارس الأبيض معسكرًا مغلقًا منذ يوم السبت الماضي، بمدينة برج العرب حتى لقاء المصري البورسعيدي بالدوري.





ويتواجه الفريقان على ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في الجولة الرابعة عشر والمؤجلة من الدور الأول مساء غد الخميس.



