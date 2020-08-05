اليورو يواصل ارتفاعه مقتربا من حاجز 19 جنيها في البنوك

واصل سعر اليورو الأوروبى تباينه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-8-2020 ،حيث سجل متوسط سعر اليوؤو الاوروبي بالبنك الأهلى المصرى 18.71 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، مقتربا من مستوى 19 جنيها، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.71 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.71 جنيه للشراء.

18.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.71 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.60 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.72 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.67 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.69 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.

وعالميا، تراجع اليورو من أعلى مستوياته في عامين يوم الثلاثاء الماضي إذ انخفضت عمليات بيع الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر لمدة يومين، والذي يتوقع المستثمرون خلاله أن يؤكد المجلس التزامه بتوقعاته.





ومن المستبعد حدوث تغييرات على صعيد السياسة النقدية، لكن المتعاملين يتكهنون بوقوع تغيير حيال التأكيد على التوقعات المستقبلية خلال الاجتماع الذي يبدأ يوم الثلاثاء.





ومن أسباب ضعف الدولار حاليا الجدل السياسي حول حزمة الإنقاذ المالي الأمريكية المقبلة. وتقدم القيادة الجمهورية لمجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحا بشأن حزمة إغاثة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وهي خطة بقيمة تريليون دولار لكن هناك حالة واضحة من القلق بشأن تفاصيلها.





وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.3 بالمئة إلى 1.1715 دولار، متراجعا عن أعلى مستوى له في عامين عند 1.1781 دولار الذي سجله يوم الاثنين.