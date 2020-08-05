"النقل" و"التنمية المحلية" تتابعان معدلات رفع كفاءة الطرق بـ12 محافظة

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة النقل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل 12 محافظة من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى.





وأكد وزير النقل، أن تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات سيساهم في تقديم مستوى خدمة متميز للمواطنين، ومواكبة النهضة التى تمت فى مجال الطرق والكبارى من خلال المشروع القومى للطرق وتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات وربطها مع الطرق الرئيسية موضحا ان المحافظات ال 12 التي تم البدء بها في هذا المشروع القومي كمرحلة أولى تشمل محافظات (القليوبية – الجيزة – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بني سويف – الفيوم – المنيا).





وأضاف أنه تم تحديد 197 مشروعًا على مستوى الـ12 محافظة، تم اختيارها وفقًا للمعايير التى تم تحديدها بإجمالى اطوال حوالي 837.5 كم وتكلفة إجمالية مقدارها 2 مليار جنيه، مشيرا الى قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري بتولي متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على التنفيذ لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق الجودة المطلوبة للاعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكبارى.





ولفت الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لاعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لاهميتها فى استخدام ناتج كشط الاسفلت وتدويره مرة اخرى، بما يحقق عدم اهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا.





وأوضح أنه يتماستخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس بكامل العمق وماكينات CIRلإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد مشيرا الى انه يتم استخدام هذه التقنيات الحديثة في عدد من الطرق بالمحافظات مثل طريق بركة السبع شبين الكوم وطريق جنزور بركة السبع بمحافظة المنوفية وسيتم التوسع في استخدامها في باقي المحافظات.





ومن ناحيته، أكد اللواء محمود شعراوي، أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل فى تنفيذ المشروعات المتعلقة بالطرق الداخلية للمحافظات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار التنسيق بين الوزارات المختلفة بالحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات. وأضاف شعراوي أن مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، تأتى فى إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الطرق المحلية خلال ثلاث سنوات مالية.





وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعي لتنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات بأعلى المواصفات وبجودة وخاصة التي تربط المدن بعضها ببعض وبطرق جديدة وذلك في ضوء الأهمية التى يوليها السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لهذا الملف المهم لإرتباطه بالتنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين من سهولة الانتقال لمقرات العمل ونقل السلع الغذائية والحاصلات الزراعية.





وشدد "شعراوي" على أن الطرق الداخلية تعد شريان مهم من شرايين التنمية والتي يمكن أن تحقق عائد اقتصادى سريع ويدعم تنمية الاقتصاد المحلى وزيادة الناتج المحلى للمحافظات.



