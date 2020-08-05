بطعنة في رقبته.. تفاصيل مقتل طفل على يد والدته بالجيزة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن ملابسات مقتل طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات على يد والدته بالجيزة، إذ تبين أنها تمر بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة.

وأفادت التحقيقات، أن الأم قامت بطعنه بسلاح أبيض في رقبته وقامت بإلقاءه بمحيط المنزل لعدم كشف الجريمة، وبرصد كاميرات المراقبة عثر عليه.

وأمرت النيابة العامة، بحبس الأم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، والاستماع لأقوال والد الطفل، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة بالشارع، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنها لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مصاب بجرح باستخدام سلاح أبيض بمنطقة الرقبة، أسفر عن مفارقته الحياة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن والدة الطفل وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.

وأوضحت التحقيقات، أن الواقعة تم اكتشافها عن طريق شقيقة المجني عليها بعد كثرة الاتصالات عليها، فذهبت إليها في اليوم الثاني للاطمئنان عليها فوجدتها بصالة الشقة جثة هامدة، ومصابة بجرح قطعي في رأسها، بالاضافة لسرقتها وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة.

وأفادت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته بقصد سرقتها، والمتهمة تعرفت على المجني عليها منذ فترة وكانت تتردد عليها وعلمت أنها تمتلك مصوغات ذهبية، فخططت الزوجة لسرقتها، فأوهمتها أن زوجها يعمل بعيادة والاستعانة به لعلاجها من الآلام تعاني منها وبالفعل خططت الزوجة لسرقتها عن طريق تلك الحيلة.

وذكرت التحقيقات، أنه يوم الواقعة ذهبت المتهمة وزوجها بتلك الحيلة وأثناء وجودهما داخل المنزل اعتديا عليها بقطعة حديدية وكتم أنفاسها وسقطت جثة هامدة، وسرقوا المصوغات وفروا هاربين وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بالهرم، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل، ملقاة بصالة الشقة وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق

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