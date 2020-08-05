مستشفى نجع حمادي: تطوير عدد من الأجهزة لتلبية احتياجات المواطنين

قال الدكتور علي نور الدين، مدير مستشفى نجع حمادي العام، إنه تم العمل على تطوير عدد من الاجهزة وصيانتها، في سبيل تلبية احتياجات المواطنين المترددين على المستشفى.





وتابع أن ما تم انجازه بمستشفي نجع حمادي العام خلال شهر يوليو بعد شكاوى المواطنين هو صيانة جهاز الديزل وعقد صيانه له لمدة عامين، صيانة جهاز الاشعه المقطعية بعد وصول قطعه الغيار والافراج عنها من الجمارك المصرية وتعد المستشفي من أوائل المستشفيات التي تسلمت هذه القطعهً علي مستوي الجمهورية، وإعادة تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي بعد توقفه لمده أكثر من ستة أشهر، بالاضافة الى صيانة خمس أجهزة التكيف بالمستشفي.





بالإضافة إلى توفير ٥٠ ملايه من أفضل الأنواع بالمشاركة المجتمعية، بجانب افتتاح فصل إضافي بمدرسة التمريض بالمستشفي بقدرة استيعابية ٣٠ طالب وطالبه، مع استمرار فاعلية مبادرة رئيس الجمهورية للأمراض المزمنة، بالاضافة لتوفير ١٥٠٠ جركن بيكارب لقسم الكلي الصناعي، وصيانة عدد ٢ حضانة، بجانب التشديد والمراقبة علي التواجد وتقديم خدمة تليق بالاهالي.





تطورات كورونا في مصر:





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.



