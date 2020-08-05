عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:17 م
فايلر
فايلر
محمد الصو
طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبلغ محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، سيد عبدالحفيظ برفع رغبته من أجل الخروج على سبيل الإعارة، خاصةً في ظل صعوبة مشاركته في المباريات تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

ويأتي طلب وحيد، بسبب عدم الاعتماد عليه في المباريات خلال الفترة الماضية والاعتماد على التونسي علي معلول، ويأتي أيمن أشرف في المركز الثاني ضمن خياراته، وهو ما يصعب من فرصة حصوله على المشاركات بالوقت الحالي.

وأوضح وحيد خلال حديثه مع إدارة الكرة، أنه يحترم وجهة نظر المدير الفني ولا يعترض على استبعاده ولكن في نفس الوقت يرغب في الحصول على فرصة المشاركة وهو ما سيتوفر في حال خروجه على سبيل الإعارة.

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