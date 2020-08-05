"الإعلام التربوي" برنامج جديد لطلبة الثانوية بجامعة الفيوم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
ريهام على
تعلن كلية التربية للطفولة المبكرة عن افتتاح برنامج " الإعلام التربوي " لطلبة وطالبات الثانوية العامة.

بناء علي موافقة المجلس الأعلي للجامعات بجلسته رقم (701) والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠٦٢٣ وتحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، حيث أشارت الدكتور صفاء أحمد عميد، الكلية إلي أهمية البرنامج بأعتباره من أحدث البرامج المميزة في مجال دراسات الطفولة المبكرة ويهدف إلى إعداد خريج متميز قادر على التعامل مع متطلبات العصر فيما يختص بمرحلة رياض الأطفال.

وأضافت أن البرنامج يتيح للخريج فرص العمل فى عدد من المجالات كقطاع التربية والتعليم " المدارس الخاصة والحكومية " وقطاع الإعلام والصحافة وإعداد البرامج التربوية للأطفال مع امكانية العمل بقنوات الأطفال المرئية والمسموعة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و" 15335" ورقم الواتساب " 01553105105 ".

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