الخارجية: نتواصل مع لبنان لنقل جثامين المصريين ضحايا تفجير بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:14 م
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
في ضوء استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار المروع الذي وقع في لبنان بعد ظهر أمس 4 أغسطس الجاري، تستمر السفارة المصرية في بيروت في التواصل مع أبناء الجالية المصرية في لبنان والجهات اللبنانية المعنية على مدار الساعة؛ للاطمئنان على أحوال المواطنين المصريين المقيمين في لبنان، ولتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة إليهم.

جاء ذلك في تصريح للسفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، الذي أفاد بأنه حتى الآن علمت السفارة بوفاة مواطنيّن مصرييّن جراء الانفجار؛ وهما المواطن علي اسماعيل السيد شحاته والمواطن ابراهيم عبد المحسن السيد ابو قصبه (مركز سمنود محافظة الغربية)، في حين قام بعض المواطنين المصريين بإبلاغ السفارة باختفاء زميلهم المواطن رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.

وأكد مساعد الوزير استمرار السفارة في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنيّن المصرييّن إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تفجير بيروت بلبنان تفجير بيروت بيروت بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ حوالي 4 ساعات

ظهير الأهلي يرفض العودة من الجونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 12 ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 3 ساعات

الفرصة الأخيرة لصالح جمعة في الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ 37 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 13 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

السفارة المصرية في موسكو تتابع ملابسات حادثي غرق ثلاثة مواطنين

"اللهم إحفظ لبنان".. مصطفي عاطف يساند شعب بيروت

تحرك حكومي ودعم دولي.. التفاصيل الكاملة لانفجار مرفأ بيروت

"خالص التعازي لشعب لبنان".. شيكو ينعى ضحايا انفجار بيروت

حزب المصريين ناعيًا ضحايا انفجار بيروت: لبنان في قلب كل عربي

البحرين تتضامن مع الشعب اللبناني في ضحايا انفجار بيروت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

09:45 ص

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه

12:33 م

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

01:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا