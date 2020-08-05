بهذه الكلمات.. ليلى علوي تواسي الشعب اللبناني

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حرصت الفنانة ليلى علوي، على مواساة الشعب اللبناني بعد أنفجار مرفأ عاصمة لبنان بيروت أمس الثلاثاء، من خلال نشر صورة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت ليلى، على الصورة قائلة:"لبنان وشعبها قادرين على تخطي الأزمة وهتفضل دايما في عيوننا لبنان الجميلة. حفظ الله لبنان وشعبها من كل مكروه.. وأعانهم الله على مصابهم 🇱🇧🇱🇧🇱🇧".





يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر" ولم يحدد موعد طرحه في السينمات حتى الآن، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وأحمد حاتم ومحسن محيي الدين.