طليق أمل عرفة يتعرض لهجوم حاد بعد إعلان اصابتها بفيروس كورونا

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تعرض الفنان عبد المنعم عمايري، طليق الفنانة أمل عرفة، لهجوم قاسي من الجمهور على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعدما شارك جمهورة منشور جديد بعد إعلان طليقته خبر إصابتها بفيروس كورونا بساعة، على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".





وكتب عبد المنعم، خلال المنشور:"حاليا اذا بدك تكون ترند فعليك أن تقول معي كورونا!”، لكن سرعان ما اجبر على حذفه بسبب التعليقات التي واجهها والتي اعتبرت كلامه موجه بشكل غير مباشر لها وبأنه يشكك بمرضها".





مما أدى إلى تعرضه لهجوم شديد من خلال التعليقات علي المنشور الخاص به، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"انت بتستغل مرض أمل للاستعراض ولتصبح تريند" وأضاف آخر"ياريت تتوخى الدقة في نشر ما تفكر به".

