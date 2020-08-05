الغرف التجارية: الدواء المصري هو الأرخص في العالم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:18 ص
دواء
دواء
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محفوظ رمزي عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن مصر في مصاف الدول المتقدمة في صناعات الدواء أفريقيًا وعربيًا، وهي من أوائل الدول التي أنشأت مصانع الأدوية وذلك في عام 1937.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، "لدينا حوالي 160 مصنع دواء وأكثر من 20 ألف صنف دواء مسجل في مصر، ولدينا اكتفاء ذاتي ونصنع أدوية معقدة للغاية، لكن هناك بعض المشاكل التي تواجهنا". 

وتابع، أن الأدوية هي أفضل صناعة في مصر من حيث الرقابة، الجودة، والكفاءة، موضحًا أنها قد تكون أفضل صناعة في الشرق الأوسط، لكنها تحتاج إلى الدعاية. 

وأردف: "أرخص دواء في العالم هو الدواء المصري، وأرخص الأدوية في مصر هي التي تنتجها مصانع الدولة المصرية، ولدينا التسعيرة الجبرية على غرار الطاقة والخبز، والدولة دائمًا وأبدًا تسعى إلى توفير الدواء بأرخص الأسعار".

تعافي 1503 مصابين من فيروس كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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