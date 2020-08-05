رابط التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك من داخل موقع وزارة التموين برقم البطاقة التموينة والاسم الثلاثي (مبادرة الرئيس السيسي)





ما هي خطوات التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك 2020؟، هذا التساؤل يعد من بين أكثر الأسئلة المتداولة على ألسنة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك منذ لحظة إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مبادرة “ميغلاش عليك” والتي تهدف إلى تشجيع الاستهلاك للسلع الهامة والأساسية وذلك عن طريق طرح تخفيضات غير مسبوقة على هذه السلع بالتعاون مع كبرى الشركات في السوق المصري.





خطوات التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك 2020

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن كيفية التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك من أجل الاستفادة من الخصومات والتخفيضات التي تم وضعها على أسعار العديد من السلع التي يحتاج إليها كل منزل في مصر.





وقد جاءت خطوات التسجيل والاشتراك في مبادرة ميغلاش عليك على هذا النحو التالي:





- ادخل إلى موقع مبادرة ميغلاش عليك 2020 وزارة التموين.





- اختر خدمة التسجيل والاشتراك.





- اكتب كل المعلومات والبيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك مثل الاسم والرقم القومي ورقم بطاقة التموين.





- تأكد من كتابة كافة المعلومات بشكل دقيق.





- اضغط على الموافقة على الأحكام والشروط بعد قراءة تلك الشروط بدقة.





- انتظر لحين تأكيد الاشتراك والتسجيل من خلال الرسائل البريدية.





رابط التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك 2020 وزارة التموين

قامت وزارة التموين المصرية بتخصيص رابط محدد من أجل تلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك والتسجيل بمبادرة ميغلاش عليك من أجل الاستفادة من العروض والخصومات التي تم طرحها على عدد كبير من السلع الهامة بالنسبة للمواطن المصري.





وقد جاء رابط التسجيل والاشتراك في مبادرة ميغلاش عليك 2020 والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من مختلف المحافظات على النحو التالي: هنا





تستمر مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد حول اتمام الآستعلام عن خطوات التسجيل على مبادرة ميغلاش عليك المقدمة من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ظل ارتفاع حولها البحث لاجل التسجيل عليها والحصول على فرص الحصول على خصومات وزارة التموين المصرية.





نتواصل فى تغطيتنا حتي الآن حول خطوات التسجيل داخل مبادرة ميغلاش عليك المقدمة تحت رعاية فخامةالرئيس عبد الفتاح السيسي والمقدمة بصورة خاصة لمساعدة المواطنين بالحصول على دعومات وزارة التموين بصورة وفيرة برقم البطاقة التموينية.





نعل على مدار 24 ساعة على اتمام شرح خطوات التسجيل داخل مبادرة ميغلاش عليك المقدمة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك كونها من المبادرات التي جائت للاجل مساعدة شتي مواطني الجمهورية بالحصول على فرص الحصول على دعم مالي يصل قيمتة الى 200 جنية على صاحب البطاقة التموينية.





نتواصل فى عرضنا طرق التسجيل المطلوبة للحصول على دعم مبادرة ميغلاش عليك المقدمة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة كافة المواطنين الذين بحاجة للحصول على دعم تلك المباردة من صرف سلع تموينية او من خلال الحصول على خصومات متعددة على شراء السلع المعمرة.





لازالنا نتابع معكم طرق وخطوات التسجيل على مبادرة ميغلاش عليك التي جائت برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مصر، لتقديم المساعدات واقوي العروض والخصومات كونها من المبادرات التي جائت لمساعدة الطبقة الفقرة ومحدودي الدخل فى مصر.





لازالنا نتواصل حول شرح طرق وخطوات التسجيل على مبادرة ميغلاش عليك المقدمة من قبل معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم شتي المساعدات المالية بعروض وخصومات طائلة لمواطني وسكان الشعب المصري فى ظل ظروف الاستثنائية الراهنة من ازمة تفشي فيروس كورونا.





يستمر البحث على جوجل حول طرق وخطوات التسجيل فى مبادرة ميغلاش عليك المقدمة من قبل فخامة الرئيس السيسي لمواطني مصر الاشد احتياجاً لدعم بصرف دعومات غذائية اليهم تصرف من خلال بطاقات التموين بدعم اضافي سيصل اجمالي الى 200 ج مصري.



