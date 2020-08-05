"السلع التموينية" تعلن تفاصيل مناقصة توريد الزيت الخام المحلي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ٢ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠.


وتنعقد جلسة فض المظاريف يوم الأحد الموافق ٩ اغسطس ٢٠٢٠ الساعه الثانية عشر صباحا، مكن الحصوب على باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة مصري واختفاء آخر في حادث بيروت

منذ حوالي 10 ساعات

تواصل انخفاض الأعداد.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة رامي عياش في انفجار بيروت

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن خطأ نتيجة الثانوية

منذ حوالي 15 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2020.. عيار 21 يتجاوز الـ 900 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 11 ساعة

بيريز يفجر مفاجأة كبرى لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترامب يكشف سبب انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ أقل من ساعتين

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

منذ أقل من ساعتين

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعة

كلمات زيدان "القاتلة" لعبور مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يبحث عن تدعيم خط دفاعه

منذ أقل من ساعة

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 ص

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

09:36 م

ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

09:00 ص

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

01:15 ص

اللجنة الخماسية تصدم كهربا

09:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا