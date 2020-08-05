"السلع التموينية" تعلن تفاصيل مناقصة توريد الزيت الخام المحلي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ٢ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ٢٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠.









وتنعقد جلسة فض المظاريف يوم الأحد الموافق ٩ اغسطس ٢٠٢٠ الساعه الثانية عشر صباحا، مكن الحصوب على باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية