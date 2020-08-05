كيف تستخدم رصيد بطاقة التموين في شراء سلع "ميغلاش عليك"؟





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى؛ من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والإسهام الفعَّال فى تلبية احتياجاتهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة، التى تصل ٢٠٪ والخصومات الإضافية المقررة لكل منهم بـ ١٠٪ من سعر السلعة بحد أقصى ٢٠٠ جنيه للفرد وألف جنيه لكل بطاقة، وذلك على النحو الذى يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بدعم محدودى الدخل، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.









أضاف الوزير، أنه سيتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدى غير المستخدم لديهم من الدعم الشهرى ونقاط الخبز ببطاقاتهم فى شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التى تعرضها الشركات والصنَّاع والتجار فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك» التى تستمر لمدة ثلاثة أشهر، موضحًا أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من هذه المزايا الجديدة اعتبارًا من هذا الشهر.









أشار إلى أن الحكومة بمختلف أجهزتها تتكاتف جهودها لإنجاح المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى، التى تسمح بالشراء الإلكترونى، بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، لافتًا إلى أن هناك إقبالاً من المواطنين على الاستفادة من الخصومات المقررة فى هذه المبادرة سواءً من خلال الشراء المباشر أو الشراء عبر الموقع الإلكترونى: «https://www.mobadra.gov.eg».









أوضح محمد عبد الفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، أنه ليس للمبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى أى علاقة بإجراءات تنقية البطاقات التموينية التى تخضع لقواعد أخرى تحددها وزارة التموين، نافيًا ما تردد من شائعات حول استبعاد محدودى الدخل المستفيدين بهذه المبادرة من منظومة البطاقات التموينية.









أشار إلى أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الخصم الإضافى المقرر لهم بـ ١٠٪ ببطاقات الرقم القومى دون الحاجة للاطلاع على بطاقاتهم التموينية، مناشدًا المواطنين التواصل الفورى مع جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن: «١٥٣٠٣»، والهاتف المحمول: «٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩» عند تعرضهم لأى مشاكل أو استشعارهم بأى تلاعب فى أسعار السلع المعروضة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى.