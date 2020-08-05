بلاغ يتهم طارق الزمر بالتخطيط لعمليات إرهابية ضد مصر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
فى بلاغ جديد ضد قيادات الإرهاب الهاربة للخارج، تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، قيد تحت رقم 9338 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد الإرهابى الهارب طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية أحد المتهمين المشاركين فى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

واتهم محمود فى بلاغه المقدم للنائب العام، الارهابى طارق الزمر بالتخطيط وتدريب العناصر الإرهابية التى ارتكبت عمليات ارهابية داخل مصر والتآمر مع جهات اجنبية معادية للدولة المصرية للاضرار بمصالحها العليا وتهديد امنها القومى. 

وأضاف محمود فى بلاغه ان تلك الجهات المعادية لمصر وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية وتنظيم الاخوان الارهابى الدولى وان الارهابى طارق الزمر يتلقى تعليمات من جهازى المخابرات التركى والقطرى بانشاء معسكرات وتدريب للارهابيين واستقدامهم من تركيا؛ لاعدادهم للقيام بعمليات ارهابية داخل مصر، وانه مسئول عن العديد من العمليات الارهابية التى ارتكبها تكفريين وادت الى استشهاد افراد من الجيش والشرطة، مشيرا إلى ان الزمر يتلقى تمويلات نقدية نظير تآمره على مصر وتدريب الارهابيين وانه ينتقل بجواز سفر قطرى بين تركيا وقطر وليبيا للاشراف على تلك المعسكرات الارهابية.

وتابع محمود ان الزمر يعد من أخطر القيادات الارهابية الهاربة للخارج وان علاقاته ممتدة باجهزة معادية لمصر وشعبها وانه يعتبر أداة قتل فى ايدى تلك الجهات، كما اتهم محمود الارهابى طارق الزمر بالتشارك مع جماعة ارهابية أسست على خلاف القانون لتحقيق اغراضها الاجرامية وتهديد أمن مصر القومى ومصالحها العليا.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ طارق الزمر، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسم طارق الزمر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

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