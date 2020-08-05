بلاغ يتهم طارق الزمر بالتخطيط لعمليات إرهابية ضد مصر

فى بلاغ جديد ضد قيادات الإرهاب الهاربة للخارج، تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، قيد تحت رقم 9338 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد الإرهابى الهارب طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية أحد المتهمين المشاركين فى اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.





واتهم محمود فى بلاغه المقدم للنائب العام، الارهابى طارق الزمر بالتخطيط وتدريب العناصر الإرهابية التى ارتكبت عمليات ارهابية داخل مصر والتآمر مع جهات اجنبية معادية للدولة المصرية للاضرار بمصالحها العليا وتهديد امنها القومى.





وأضاف محمود فى بلاغه ان تلك الجهات المعادية لمصر وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية وتنظيم الاخوان الارهابى الدولى وان الارهابى طارق الزمر يتلقى تعليمات من جهازى المخابرات التركى والقطرى بانشاء معسكرات وتدريب للارهابيين واستقدامهم من تركيا؛ لاعدادهم للقيام بعمليات ارهابية داخل مصر، وانه مسئول عن العديد من العمليات الارهابية التى ارتكبها تكفريين وادت الى استشهاد افراد من الجيش والشرطة، مشيرا إلى ان الزمر يتلقى تمويلات نقدية نظير تآمره على مصر وتدريب الارهابيين وانه ينتقل بجواز سفر قطرى بين تركيا وقطر وليبيا للاشراف على تلك المعسكرات الارهابية.



