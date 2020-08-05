مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.59% بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:38 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
إستهل سوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.59% رابحاً 12.31 نقطة ليصل إلى مستوى 2091.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 202.4 مليون سهم محققة ما قيمته 122.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1811 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.46%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.
 
وقفز 15 سهماً بسوق دبي  المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 3.27%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.51%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 3.47%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 150.5 مليون ورقة بقيمة 52.4 مليون درهم

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